Україна

Коментар гравця Кривбасу щодо підготовки до наступного матчу УПЛ.

Півзахисник криворізького Кривбасу Дмитро Хомченовський розповів про підготовку до Вересу у 19 турі УПЛ.

"Кривбасу треба налаштовуватись на кожен матч як на останню битву. Потрібно підтверджувати ті слова, які сказав Юрій Миколайович, що ми – єдиний колектив й тоді у нас все вийде. Це показала турнірна таблиця УПЛ, адже аутсайдерів чи середняків нема. Усі команди бʼються до останнього за очки у кожному матчі. Так, з Вересом буде важко, але будемо намагатись перемогти", — сказав Хомченовський в коментарі офіційному сайту Кривбасу.

Після 18 турів Кривбас набрав 22 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.