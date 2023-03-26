Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар гравця Кривбасу щодо матчу відбору до Євро-2024.

Півзахисник криворізького Кривбасу Дмитро Хомченовський поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 Англія — Україна.

"Плюси в тому, що ми разом. Разом і до кінця. Якщо команда буде єдина, то все буде добре. У нас дуже хороші сильні футболісти. Якщо будемо одним цілим, то можемо розраховувати на позитивний результат в Англії. Наша команда як і вся країна повинна зараз битись та грати тільки на перемогу. Вважаю, що у кожному матчі є шанси, і цей не є виключенням", — цитує Хомченовського офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.