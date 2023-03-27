Україна

Став відомий склад команди.

Молодіжна збірна України проведе товариський матч проти однолітків з Італії в рамках підготовки до майбутніх офіційних ігор.

В стартовому складі української команди вийдуть Данило Сікан, Руслан Нещерет, Ростислав Лях та інші

Склад збірної України U-21: Нещерет — Лях, Таловеров, Батагов, Вівчаренко — Михайленко, Бражко — Кащук, Криськів, Вьюнник — Сікан

Запасні: Канарейкін, Фесюн, Дідик, Желізко, Біловар, Кухаревич, Драмбаєв, Назаренко, Рубчинський, Очеретько, Хлань, Боль, Роман, Брагару

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 21:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.