Україна

Іспанський новачок поділився своїми думками після переходу до харківського клубу.

Захисник Металіста Роберто Коррал прокоментував свій перехід до харківського клубу.

"В Іспанії всі знають мене як Коррал. В Польщі ж мене називали Роберто або ж просто "аміго" (друже).

У лютому я розірвав контракт із Короною за взаємною згодою та повернувся в Іспанію, щоб продовжити тренування й звільнити думки на пару тижнів. Тоді мені й сказали, що мною цікавиться Металіст. Я знав про цей клуб, він має хорошу репутацію та ім’я в Європі. Я також вважаю УПЛ однією з найкращих європейських ліг, тому на спортивному рівні мені дуже хотілося приїхати сюди, щоб продовжувати насолоджуватися футболом і розвиватися.

Єдина проблема полягала в тому, що мене трохи лякала ситуація в Україні через війну. Але мені детально пояснили, як це працює, розповіли, що матчі проводяться з максимальним дотриманням заходів безпеки і я зміг приїхати сюди за пару днів до підписання контракту, щоб пересвідчитись. Все справді виглядало дуже приємно та комфортно.

Мало іспанців в чемпіонаті Україні? Загалом іспанцям дуже комфортно в рідній країні через клімат, мову, конкуренцію. Їм зазвичай не подобається ідея залишати цю зону комфорту. Я також вважаю, що стиль футболу в Україні сильно відрізняється від іспанського. Тут він більше фізично-технічний, в той час, як в Іспанії — тактико-технічний.

На щастя, я прожив у Польщі рік, зміг набути досвіду гри поза домом і зміг оцінити багато нюансів, як на спортивному рівні, так і в житті. Наскільки я зрозумів, у побутовому плані Україна та Польща досить близькі, та й футбол у цих країнах схожий.

Я був приємно вражений, коли минулої суботи ми грали товариський матч проти Дніпра-1. Я побачив багато футболу високого рівня, як від суперника, так і від нашої команди. У мене було дуже гарне відчуття, ми закінчили цей матч з рахунком 3:3. Гравці Металіста з першого дня мого перебування тут змусили мене відчути себе повноцінним членом команди. Хлопці намагалися адаптувати мене якомога швидше, щоб я з першого матчу міг допомагати колективу. Тож, у мене дуже хороше враження від Металіста. Я приємно здивований і відчуваю, моя адаптація може пройти так само швидко, як і у Польщі рік тому.

Мова не заважає моїй роботі. Є гравці, з якими я розмовляю польською, а з іншими спілкуємось англійською. Окрім того, наш тренер Періца Огнєнович добре знає іспанську мову, оскільки грав за Реал. Це дуже великий плюс для мене.

Мені вдалося налагодити стосунки з усіма. Особливо в перші кілька днів я дуже подружився з Владом Наумцем і Самуелем, але з кожним днем я все краще пізнаю футболістів, і вони — чудові хлопці. Мій час в Ужгороді присвячується переважно футболу. Я прийшов багато працювати та допомагати команді, наскільки це можливо, тому проводжу час здебільшого на тренуваннях, а поза полем переважно відвідую тренажерний зал. Також багато часу присвячую звичайним прогулянкам або інтелектуальному розвитку. Мені до душі все, окрім нудьги", - наводить слова Коррала прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Металіст проведе проти Колоса. Гра відбудеться завтра, 1 квітня, о 13:00 за київським часом.