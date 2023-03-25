Україна

Команди УПЛ заповнили міжнародну паузу спарингом між собою.

Дві команди української Прем'єр-ліги – Металіст та Дніпро-1 – скористалися міжнародною паузою та провели конторльний матч між собою.

Товариська зустріч, яка проходила за зачиненими дверима, закінчилася результативною нічиєю з рахунком 3:3.

У складі харків'ян голами відзначилися Рязанцев та Прядун, який оформив дубль. У дніпрян забивали Когут, Матарріта та Пуріта.

Також зазначимо, що на 79 хвилині другу жовту картку отримав Федорів, який залишив команду Олександра Кучера у меншості.

Після 17 ігор Дніпро-1 набрав 39 очок та посідає друге місце в УПЛ, а у Металіста 17 балів після 18 ігор та передостанній рядок.

Металіст — Дніпро-1 3:3

Голи: Прядун, 33, 43, Рязанцев, 73 — Когут, 30, Матарріта, 35, Пуріта, 60.

Металіст (1 тайм): Єрмолов — Картушов, Мизюк, Ніколишин, Романюк — Чайковський, Демченко (Багачанський, 36), Панасенко, Коркішко, Бойчук — Прядун.

Металіст (2 тайм): Костик — Коррал Гарсія, Ніколишин, Паті, Самуель — Ралюченко, Шаміч, Картушов (Прядун, 70), Багачанський, Наумець — Рязанцев.

Дніпро-1: Валеф (Рибак, 46), Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер (Кононов, 60), Танковський, Пуріта (Підлепенець, 60), Когут (Пасіч, 46), Танчик, Підлепенець (Каплієнко, 46), Пеглоу.

Попередження: Федорів.

Вилучення: Федорів, 79 (друге попередження).