Україна

У другій половині сезону команда Юрія Вірта ще не перемагала — Верес у зоні вильоту УПЛ.

Кривбас у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги в гостях обіграв рівненський Верес із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 51 хвилині, коли Клім Приходько скористався передачею Максима Задераки.

Потім на 60 хвилині команда Юрія Вернидуба залишилася у меншості після вилучення Дениса Устименка, який отримав дві жовті картки за дві хвилини.

На 82 хвилині Верес відігрався зусиллями Андрія Блізніченка, який вийшов на заміну та реалізував пенальті. Однак лише через одну хвилину криворіжці знову забили, а автором голу став Андрій Понєдєльнік — після другого асиста у виконанні Задераки.

Таким чином Верес продовжив свою безвиграшну серію до восьми матчів. Востаннє рівненська команда вигравала у Металіста 1925 (4:1) – це було листопаді минулого року.

Після 19 ігор Кривбас набрав 25 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Вереса – 18 балів та 14 рядок у зоні вильоту.

Верес — Кривбас 1:2

Голи: Блізніченко, 82 (з пенальті) — Приходько, 51, Понєдєльнік, 83.

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Пасіч — Кльоц, С. Шарай (Шестаков, 77) — В. Шарай, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновський (Блізніченко, 67) — Гайдучик.

Кривбас: Кліщук — Рябов, Дібанго, Бескоровайний, Якімець — Банада, Приходько (Луньов, 77) — Хомченовський, Задерака (Стецьков, 90+1), Микитишин (Понєдєльнік, 70) — Устименко.

Попередження: Дахновський, Пасіч, В. Шарай, С. Шарай — Задерака, Устименко.

Вилучення: Устименко, 60 (друга жовта).