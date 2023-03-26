Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 25 березня 2023 року.

Рівненський Верес у контрольному матчі під час міжнародної паузи поступився львівським Карпатам (0:3).

Перемогу команді Андрія Тлумака принесли забиті м'ячі у виконанні Тлумака, Дуця та Лебеденка, який зрізав сферу у свої ворота.

Також зазначимо, що гра мала і благодійний характер — усі кошти, зібрані на матчі, а це 152 тисячі гривень, було передано на потреби українських воїнів.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Верес — Карпати:

Верес — Карпати 0:3

Голи: Тлумак, 24, Лебеденко, 49 (автогол), Дуць, 78.

Верес: Ющишин (Коркодим, 46) — Гагун, Хондак (Курко, 46), Вовченко (Савчук, 80), В.Шарай, Кльоц (Лебеденко, 46), Шух (Тишинінов, 46), Блізніченко (Вільховий, 80), С.Шарай (Дахновський, 46), Вадовський (Протасевич, 59), Шестаков (Гайдучик, 46).

Карпати: Ілющенков — Болденков (Махнєв, 82), Дуць, Саків, Галенков, Рябов (Лень, 70), Бобко (Шах, 74), Чачуа, Тлумак (Горбунов, 58), Тарануха (Кожанов, 30), Хобленко (І.Когут, 46).

Попередження: Блізніченко, Вовченко, Гайдучик — Тлумак, Ілющенков, Чачуа.