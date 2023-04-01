Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 1 квітня 2023 року, 14:00.

Кривбас у поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги в гостях здобув перемогу над Вересом (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 51 хвилині, коли результативним ударом відзначився Приходько.

Потім на 82 хвилині Близниченко реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло. Проте останнє слово було за криворіжцями, коли за хвилину Понэдэльнік приніс перемогу гостям.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Кривбас в УПЛ:

Верес — Кривбас 1:2

Голи: Блізніченко, 82 (з пенальті) — Приходько, 51, Понєдєльнік, 83.

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Пасіч — Кльоц, С. Шарай (Шестаков, 77) — В. Шарай, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновський (Блізніченко, 67) — Гайдучик.

Кривбас: Кліщук — Рябов, Дібанго, Бескоровайний, Якімець — Банада, Приходько (Луньов, 77) — Хомченовський, Задерака (Стецьков, 90+1), Микитишин (Понєдєльнік, 70) — Устименко.

Попередження: Дахновський, Пасіч, В. Шарай, С. Шарай — Задерака, Устименко.

Вилучення: Устименко, 60 (друга жовта).