Україна

Фахівець оцінив впевнену перемогу над суперником.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував впевнену перемогу над Ворсклою в УПЛ з рахунком 3:0.

"Була дуже важка гра, багато боротьби у грі один в один. Але ми на це налаштовувалися, добре вивчили команду Ворскла. Полтавчани мають досить хороших футболістів у своїй команді.

Що стосується самовіддачі, то вона у нас була на дуже високому рівні. Щодо самої гри, так, були якісь помилки".

Огляд матчу Олександрія — Ворскла

"Я вважаю, що сьогодні матч був емоційний, багатий на боротьбу, яку потрібно було виграти. Вважаю, що наша команда із цим дуже гарно впоралась", — сказав Ротань.

Олександрія займає п'яту сходинку у таблиці після 18 зіграних матчів, і на два очки відстає від київського Динамо (31 — 33).