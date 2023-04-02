Фахівець оцінив впевнену перемогу над суперником.
Руслан Ротань, скриншот, Олександрія
02 квітня 2023, 12:24
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував впевнену перемогу над Ворсклою в УПЛ з рахунком 3:0.
"Була дуже важка гра, багато боротьби у грі один в один. Але ми на це налаштовувалися, добре вивчили команду Ворскла. Полтавчани мають досить хороших футболістів у своїй команді.
Що стосується самовіддачі, то вона у нас була на дуже високому рівні. Щодо самої гри, так, були якісь помилки".
Огляд матчу Олександрія — Ворскла
"Я вважаю, що сьогодні матч був емоційний, багатий на боротьбу, яку потрібно було виграти. Вважаю, що наша команда із цим дуже гарно впоралась", — сказав Ротань.
Олександрія займає п'яту сходинку у таблиці після 18 зіграних матчів, і на два очки відстає від київського Динамо (31 — 33).