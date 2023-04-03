Україна

Визначились найкращі у відповідних номінаціях.

Черговий, уже дев’ятнадцятий за ліком, тур української Прем’єр-ліги залишився позаду, тож організатори змагань вирішили не зволікати з визначенням головних осіб минулого вікенду.

Експерта рада УПЛ у складі Леоніда Буряка, Олега Венглинського, Сергія Нагорняка, Йожефа Сабо, Олександра Сопка, Олега Федорчука, Анатолія Чанцева, Степана Юрчишина та Ігора Яворського оголосила найкращим гравцем 19 туру національної першості нападника дніпровського Дніпра-1 Артема Довбика.

На рахунку форварда збірної України три забитих м’ячі у ворота харківського Металіста 1925 (3:0).

Металіст 1925 — Дніпро-1 0:3 Відео голів та огляд матчу 02.04.2023

Найкращим тренером минулих вихідних, у свою чергу, визнаний керманич одеського Чорноморця Роман Григорчук, команда якого на власному полі зупинила переможну ходу донецького Шахтаря (2:2).

Чорноморець — Шахтар 2:2 Відео голів та огляд матчу 02.04.2023

Наступний тур УПЛ розпочнеться в п’ятницю, 7 квітня, матчем о 15:00 поміж полтавською Ворсклою та петровським Інгульцем.