Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 14:00.
Металіст 1925 — Дніпро-1, СК Дніпро-1
02 квітня 2023, 17:37
У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 у гостях обіграв Металіст 1925 (3:0).
Перемогу команді Олександра Кучера приніс оформлений хет-трик у виконанні найкращого бомбардира чемпіонату Артема Довбика, який вийшов на заміну у першому таймі.
Також зазначимо, що два голи із трьох, форвард дніпрян забив із пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Дніпро-1 в УПЛ:
Металіст 1925 — Дніпро-1 0:3
Голи: Довбик, 71, 78 (з пенальті), 81 (з пенальті).
Металіст 1925: Мозіль (Потімков, 90) — Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Дмитренко, 58), Мартинюк, Габелок (Ігор, 78) — Ременюк (Чирук, 58), Русин, Бичек (Кравченко, 90).
Дніпро-1: Рибак — Каплієнко (Хайнер, 68), Сарапій, Гомес, Пасіч (Матарріта, 68) — Рубчинський (Когут, 61), Бабенко — Бланко (Назаренко, 61), Піхальонок, Гуцуляк — Пеглоу (Довбик, 27).
Попередження: Мартинюк, Мозіль — Рубчинський.