Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 14:00.

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 у гостях обіграв Металіст 1925 (3:0).

Перемогу команді Олександра Кучера приніс оформлений хет-трик у виконанні найкращого бомбардира чемпіонату Артема Довбика, який вийшов на заміну у першому таймі.

Також зазначимо, що два голи із трьох, форвард дніпрян забив із пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Дніпро-1 в УПЛ:

Металіст 1925 — Дніпро-1 0:3

Голи: Довбик, 71, 78 (з пенальті), 81 (з пенальті).

Металіст 1925: Мозіль (Потімков, 90) — Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Дмитренко, 58), Мартинюк, Габелок (Ігор, 78) — Ременюк (Чирук, 58), Русин, Бичек (Кравченко, 90).

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко (Хайнер, 68), Сарапій, Гомес, Пасіч (Матарріта, 68) — Рубчинський (Когут, 61), Бабенко — Бланко (Назаренко, 61), Піхальонок, Гуцуляк — Пеглоу (Довбик, 27).

Попередження: Мартинюк, Мозіль — Рубчинський.