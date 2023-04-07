Україна

До вашої уваги трансляція матчу 20 туру УПЛ.

У рамках 20 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у домашньому матчі зіграє проти закарпатського Миная.

Гра пройде 8 квітня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено Максима Козиряцького, а допомагатимуть йому Ярослав Трехліб та Володимир Жарий.

Онлайн трансляція:

Після 19 турів Динамо набрало 36 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Миная — 18 балів та 13 рядок.