Україна

Футболісти взяли з собою подарунки у вигляді клубної атрибутики, яку подарували героям України.

4 квітня гравці київського Динамо відвідали поранених українських військових, які проходять лікування у столичних шпиталях. Футболісти взяли з собою подарунки у вигляді клубної атрибутики, яку подарували героям України. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Я багатодітний батько, і я хотів би сказати дякую не лише від Динамо, але й від моєї родини. Мої діти зараз можуть приїжджати до Батьківщини і не боятися лише завдяки вам. Вся моя сім'я, всі ми зараз ходимо незалежною українською землею лише завдяки вам і вашим побратимам. Немає слів, щоби описати нашу подяку та ваш героїзм для нашої Батьківщини", — сказав капітан Динамо Сергій Сидорчук.

Загалом футболісти відвідали бійців підрозділу "Омега", воїнів із полку "Азов" та захисників "Азовсталі".

Зазначається, Динамо й надалі робитиме незаплановані візити до воїнів, котрі боронять нашу Батьківщину, аби підтримувати їхній бойовий дух та настрій.

Раніше повідомлялось, що київське Динамо відкрило брендовий динамівський "Пункт незламності" у самому центрі столиці України — біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.