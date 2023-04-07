Україна

Румунський спеціаліст поділився своїми думками щодо проведення футбольних матчів під час війни в Україні.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вкотре прокоментував ситуацію в Україні, а також розповів про те, чому він не залишив країну після початку повномашстабної війни проти росії.

"Наразі питання не в тому, працювати чи ні, а в тому, щоб вижити. Футбол намагається утримати вболівальників, але в умовах, коли він проводиться без глядачів, в умовах, коли переїзди здійснюються автобусом чи потягом, це дуже складно. Але дуже важливо, щоб люди, окрім своїх турбот, отримували задоволення від своїх клубів. Футбол допомагає.

Коли мене запросили, я погодився. Це був дуже сильний чемпіонат, команди грали в єврокубках. Так вийшло, що багато хто пішов, і зараз у мене молода команда з перспективними гравцями. Піти в такій ситуації було неможливо. Я не думав про звільнення.

Звичайно, були часи, коли команда приїжджала до Бухаресту, до Снагова. Ми там тренувалися, а потім поїхали до Європи на благодійні матчі. Потім ми повернулися і чемпіонат розігрується у тих умовах, які є.

Деякі гравці мають сім'ї за кордоном, але є й інші, чиї батьки знаходяться біля зон бойових дій. Поки що у Києві тихо. Жодних проблем. Люди живуть як звикли, але я думаю, що їхні звичайні думки дуже далеко", — наводить слова Луческу Sport.ro з посиланням на Prima Sport.

Раніше повідомлялося, що гравці Динамо відвідали поранених українських військових.