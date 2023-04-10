Україна

Сім футболістів займались окремо.

Шахтар розпочав підготовку до поєдинків чемпіонату України зі Львовом – перенесеної гри 6-го туру і календарної зустрічі 21-го туру, що відбудуться 12 та 16 квітня відповідно.

У понеділок, 10 квітня, підопічні Ігора Йовічевіча відпрацювали тренування у фітнес-центрі та на полі. За інформацією офіційного сайту "гірників", за індивідуальною програмою сьогодні займалися Ярослав Ракицький, Богдан Михайліченко, Олександр Зубков, Мар’ян Швед, Едуард Козік, Олексій Шевченко і Дмитро Різник.

Перенесений матч 6-го туру УПЛ Львів – Шахтар відбудеться цієї середи, 12 квітня, на Арені Львів. Початок о 14:00.

Раніше Артем Бондаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Металіста (1:0).