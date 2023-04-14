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  • Україна

    14 квітня 2023, 08:00

    Рух — Динамо. Напередодні

    Від киян потрібно перемогти сьогодні, не забуваючи про завтра.

    Легенди на лаві запасних / ФК ДИНАМО
    Легенди на лаві запасних / ФК ДИНАМО 14 квітня 2023, 08:00

    В рамках 21-го туру УПЛ Рух прийме Динамо.

    РУХ — ДИНАМО

    П'ЯТНИЦЯ, 14 КВІТНЯ, 15:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    Насамперед констатую, що, на думку легендарної Української асоціації футболу, у нашій країні стали безробітними вже всі. Інакше важко пояснити, чому матч одного з двох грандів, які мають велику вболівальницьку аудиторію по всій країні, поставили на 13:00 п'ятниці – у розпал робочого дня. Видно, наші чиновники хочуть, щоб наші люди після того, як звикли не ходити на матчі (за три роки цілком формується звичка), звикли б їх ще й не дивитися онлайн. Ну, окей.

    Рух поміняв Кучука на Пономарьова, який одразу пообіцяв атакуючий футбол – але у двох минулих матчах команда не забила жодного разу. Поки навіть рано починати говорити про якісь претензії, тим більше, що одне очко команда вже здобула – але, загалом, можна констатувати, що для чудового перетворення однієї зміни тренера виявилося замало. Рух виглядає тією ж слабкою командою, яка візуально не має нічого спільного з юніорським складом, який вибивав Інтер.

    Можливо, це зумовлено тим, що з юніорів у першу команду Руху підтягують переважно захисників. У минулому турі Рух взагалі замахнувся на якісь світові рекорди, сформувавши лінію оборони повністю з гравців не старших за 20 (!) років. І якщо на рівні турнірів, обмежених буквою “U” та різними числами, вони можуть виглядати справжніми ван Дейками та Каннаваро, то у боротьбі з досвідченими командами вони не більш ніж середні захисники. В атаці ж, як і раніше, виходять Довгий, Соломон-Отабор – і, як наслідок, Рух не може забити вже 374 хвилини. Пономарьов тільки-но почав підтягувати молодого Карабіна...

    Біля Динамо нарешті повертається Буяльський. Його сильно не вистачало із Зорею і значно менше – зі Львовом та Мінаєм, що загалом логічно. Без Віталія розкрився Антон Царенко, якого після повернення Буяльського не дуже хочеться бачити просто на лавці. Луческу отримує тактичний ребус, як поєднати на полі двох центрхавів. Прибрати Царенка в запас найпростіше, але перше коло товсто натякнуло, що Динамо не завадить додатковий креатив, окрім підключень до штрафного майданчика Буяльського.

    І, звичайно, Динамо просто зобов'язане думати про наступний тур, у якому на нас усіх чекає українське “классико” – зокрема, в контексті карток та дискваліфікацій. Реал і Барселона у свій час практикували наступне: гравець, який ризикував пропустити класико, у турі перед класико просто не грав. Але у Динамо таких гравців настільки багато, що відмовитись від усіх = зіграти напівдублем. По три жовті в пасиві зараз мають Тимчик, Шепєлєв, Лонвейк та Дубінчак.

    До речі, саме це може стати для тренера приводом приберегти в запасі принаймні Лонвейка: поставити Буяльського замість голландця, а не Царенка. Замість Тимчика буквально два тижні тому грав Караваєв, Дубінчака може підмінити Вівчаренко, а Шепєлєва можна замінити тактичною перебудовою (наприклад, Беніто переходить на лівий фланг, а праворуч грає Перріс)... Але зробити всі ці ходи заради Шахтаря – значить поставити під удар результат із Рухом.

    Від Луческу потрібна розумна ротація. В чому, в чому, а в обережності він розуміється. У свою чергу, гравцям, які перебувають під загрозою дискваліфікації, бажано грати акуратніше та не отримувати дурні картки.

    Історія протистояння

    Рух поки що навіть не забив у ворота Динамо жодного м'яча. Усі чотири офіційні матчі між сьогоднішніми суперниками закінчилися на користь киян – із загальним рахунком 10:0.

    Орієнтовні склади

    Рух: Паньків — Роман, Холод, Дідик, Лях — Слюсар, Довгий — Климчук, Мисик, Соломон-Отабор — Карабін

    Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Царенко — Беніто, Буяьльский, Лонвейк — Ванат

    Прогноз

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Мірча Луческу Антон Царенко

    Команди

    Динамо Київ Рух

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