Україна

Команда Ярослава Вишняка виграла другий матч поспіль.

В матчі 21 туру УПЛ Інгулець приймав Колос. Поєдинок відбувся в Києві на стадіоні ім. В. Баннікова.

Колос переграв суперника по моментах і один зумів реалізувати. В цілому, гра вийшла не видовищною, але ковалівці таки здобули потрібний результат. На 41-ій хвилині Мілько вдало зіграв у штрафній Інгульця після подачі з кутового.

Перемога допомогла Колосу обійти Кривбас у турнірній таблиці. Тепер команда Ярослава Вишняка шоста. Інгулець залишився на дев'ятій сходинці. Для команди Ковальця це друга поразка поспіль.

Інгулець — Колос 0:1

Гол: Мілько, 41

Інгулець: Паламарчук — Поспєлов, Ковальов, Кучеренко (Одарюк, 46) – Сидоренко (Нагієв, 46), Клименко, Кухарук (Запорожець, 71), Смоляков — Головкін, Д.Кравчук (Марусич, 46), Козиренко (Резепов, 66).

Колос: Волинець – Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, М.Кравченко – Смирний, Мілько – Ільїн (Велетень, 85), Оріховський (Болбат, 73), Мякушко – Лисенко (Безбородько, 52, Попов, 85).

Попередження: Марусич, 90, Смирний. 90+4 — Кравченко, 62, Велетень, 86.