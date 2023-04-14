Україна

Черговий скандал в українському футболі.

Після матчу УПЛ Минай — Кривбас (1:0) тренер криворіжців Юрій Вернидуб дозволив собі нецензурні висловлювання в бік головного судді Дениса Шурмана.

"Війна йде, бл***, ти сховався, с**а, злякався, сидиш тут у засідці, та ще знущаєшся з людей", — прокричав тренер. Слова коуча потрапили в трансляцію.

Перед інцидентом Вернидуб і арбітр декілька хвилин щось обговорювали. Після вищесказаного Денис Шурман показав Вернидубу другу жовту. Наставник Кривбасу вимовив наостанок: "Тобі від цього легше?".

Нагадаємо, Юрій Вернидуб був визнаний найкращим тренером минулого туру УПЛ.