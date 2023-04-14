Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 14 квітня 2023 року, 14:00.

У 21 турі УПЛ Колос здолав Інгулець. На 41-ій хвилині Мілько вдало зіграв у штрафній Інгульця після подачі з кутового.

Тепер команда Ярослава Вишняка шоста. Інгулець залишився на дев'ятій сходинці. Для команди Ковальця це друга поразка поспіль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Колос в українській Прем'єр-лізі:

Інгулець — Колос 0:1

Гол: Мілько, 41

Інгулець: Паламарчук — Поспєлов, Ковальов, Кучеренко (Одарюк, 46) – Сидоренко (Нагієв, 46), Клименко, Кухарук (Запорожець, 71), Смоляков — Головкін, Д.Кравчук (Марусич, 46), Козиренко (Резепов, 66).

Колос: Волинець – Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, М.Кравченко – Смирний, Мілько – Ільїн (Велетень, 85), Оріховський (Болбат, 73), Мякушко – Лисенко (Безбородько, 52, Попов, 85).

Попередження: Марусич, 90, Смирний. 90+4 — Кравченко, 62, Велетень, 86.