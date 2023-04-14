Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 14 квітня 2023 року, 13:00.
МИНАЙ — КРИВБАС, ФОТО УПЛ
14 квітня 2023, 17:00
У 21 турі УПЛ Минай мінімально обіграв Кривбас — 1:0. Переможний гол на четвертій хвилині забив Вишневський. А кінцівка матчу вийшла скандальною.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Кривбас в українській Прем'єр-лізі:
Минай — Кривбас 1:0
Гол: Вишневський, 4
Минай: Бандура — Гончар, Горін (Петько, 83), Ю. Кравчук, Мельник (Чуєв, 46), Нємчанінов — Воробчак (Гечев, 23), Вітенчук, Твердохліб, Булеза (Рогозинський, 60) — Вишневський
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Банада, Капіч, Приходько (Микитишин, 46) — Татарков (Кораблін, 76), Устименко, Задерака.
Попередження: Вишневський, Булеза, Твердохліб, Нємчанінов — Бескоровайний, Понєдельнік, Капіч, Луньов