Ліга Європи

Наставник "нервіонців" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (2:2).

"Ми грали краще у другому таймі. Змогли контролювати їх, але ми не повірили б, якби нам сказали, що відіграємося з рахунку 0:2.

Але все сталося так, як ми говорили у перерві: один м'яч поверне нас у це протистояння. Ми зіграли досить добре та скористалися своїми шансами", - цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Севілья.