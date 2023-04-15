Україна

Артем Гагарін відреагував на останній скандальний інцидент за участю головного тренера криворізького клубу

Після матчу 21-го туру української Прем'єр-ліги, в якому Минай мінімально здолав Кривбас (1:0), головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб дозволив собі нецензурні висловлювання в бік головного судді Дениса Шурмана, які потрапили у прямий ефір.

Керманич Кривбасу, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, під час діалогу з арбітром в черговий раз торкнувся теми війни, звинувативши того в боягузтві та "хованках у засідці". За свої слова Юрій Вернідуб не лише побачив перед очима червону картку, а й отримав певний шквал критики за маніпуляції на темі війни.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін вирішив підтримати Юрія Вернидуба, написавши великий пост в соцмережах.

"Це пост підтримки головного тренера, професіонала, патріота та людини з великої літери — Юрія Вернидуба. Деякі розумники зараз кажуть: "Чого він знову приплітає війну?!" Так от відповім цим "героям" невидимого фронту: Має на це повне право! Він розуміє, про що каже і дивиться на все, що зараз відбувається, крізь події, які особисто пережив. Для нього, як і для багатьох українців 24 лютого 2022 року цей світ змінився але, на жаль, не для всіх…

Коли дехто вивозив родини за кордон, він повертався до своєї сімʼї в Україну, маючи чинний контракт з іноземним клубом і купу інших пропозицій.

Коли дехто на заході знімав хату по ближче до кордону, він вдягав форму і йшов захищати наші кордони на південно-східному напрямку.

Коли дехто заради фоточок тягав з фури гуманітарку на показ, він тягав ящики зі снарядами на лінії вогню під Кривим Рогом.

Коли дехто їздив з "Ужгороду до Києва" у вагонах СВ поїдаючи чорну ікру, він їв сухпайки та переїжджав з одного місця на інше, щоб не накрило артою.

Коли хтось втрачав власні статки та політичний влив, він втрачав друзів та бойових побратимів.

Коли хтось продовжував з закордону керував процесами в Zoom, він почав тренувати команду в Кривому Розі, за 50 кілометрів від лінії фронту.

Коли дехто прикриваючись лозунгами продовжував розʼєднувати спільноту, він, перебуваючи на передку, обʼєднав навколо себе багато людей і разом вони допомагали ЗСУ і до речі він продовжує це робити й зараз.

Все вищезгадане — це збірний образ деяких людей. Далеко не всіх, але багатьох з тих, хто "відсидівся у засідці", а тепер продовжує жити за старими правилами та поняттями, удавати наче нічого не відбувається!

Так, інколи Юрій Миколайович дуже емоційний, але після всього через що він пройшов, я його розумію. У нього, як і у багатьох, хто повернувся з війни завищене відчуття справедливості. Таких людей може "завести" найменша дрібничка. Так вийшло і цього разу… хоча проблема була не тільки в цій грі. Це — систематика. Для Кривбасу вона зʼявилася нещодавно, а от для українського футболу ця ракова пухлина існує вже не одне десятиріччя. Коли її вирізати, як не зараз?! Саме зараз — унікальний момент зробити це ВПЕРШЕ і зламати систему. На жаль не всі це розуміють. Деякі досі літають в хмарах і знаходяться на пʼятому небі від щастя", — написав Артем Гагарін в своєму Facebook.

Нагадаємо, що у першому колі поточного сезону УПЛ у Юрія Вернидуба вже був конфлікт з арбітром Юрієм Івановим під час матчу з Колосом — тоді після двох отриманих жовтих карток керманич Кривбасу замахнувся на рефері, а пізніше вибачився за свої емоції.