Україна

Слова півзахисника Шахтаря після перемоги над Львовом.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився враженнями після перемоги над Львовом (2:0), в якій він відзначився дублем.

"Була надважлива зустріч, і ми розуміли, що треба зіграти краще, ніж у минулому матчі. Львів – непростий суперник, попри те, що йде на останньому місці. Це збалансована команда, думаю, ми показали їм повагу, вийшовши зарядженими. Змогли показати, що приїхали за трьома очками.

У матчах з Шахтарем усі хочуть себе проявити. Шахтар – подразник, адже йде на першому місці. У футболі завжди так, і ми це нормально сприймаємо. Наше завдання – у гарному настрої виходити на поєдинки.

Мої голи? Перший – стандарт, другий – замкнув головою подачу, не було нічого важкого. Другий гол був важливим для команди, після нього вже можна було закрити гру. За рахунку 1:0 ще були гойдалки, тож нам могли піднести неприємності. Другий гол закрив гру, тому матч завершили спокійно.

Настрій бойовий. Добре, що підходимо до Динамо з перемогами, це надає впевненості у своїх силах. Думаю, що "українське класичне" буде цікавим", — цитує Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.

Огляд матчу Шахтар — Львів