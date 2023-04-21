Україна

Функціонер розповів, чому важливо продовжувати грати у футбол в умовах війни.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що відновлення футболу в умовах війни — важлива складова морального духу не тільки цивільного населення, а й військових, які боронять Україну від російського окупанта.

"Людям важливо іноді думати про щось інше, окрім війни. Тому що ми маємо на увазі практично лише це: війна, війна, війна. Футбол — це перепочинок й для солдатів, які можуть переглядати наші ігри на телефонах. Багато що свідчить про те, що ми добре попрацювали, щоб відновити чемпіонат цього сезону. Українському футболу треба було не зникати — для морального духу населення це також було важливим.

Ми можемо використовувати лише п‘ять стадіонів, тому що деякі з них знаходяться надто близько до місць, де бої інтенсивні, інші частково знищені. Ми не можемо використовувати літаки, щоб пересуватися, тільки автобуси, що іноді означає подорож протягом восьми або дев‘яти годин, щоб зіграти матч.

Під час матчів нерідко звучать сирени тривоги, тому потрібно йти в укриття, доки відновлюється безпека. Іноді на проведення 90-хвилинної гри йде чотири чи п'ять годин. Але ми можемо грати, це найголовніше", – сказав Палкін в інтерв'ю Le Temps.

На вихідних Шахтар зіграє з Динамо у Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Гра розпочнеться о 17:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.