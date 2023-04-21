Україна

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі української першості.

У рамках 22 туру чемпіонату України сезону 2022/23 між собою зіграють одвічні суперники — київське Динамо та донецький Шахтар.

Фаворитом майбутнього поєдинку є Шахтар. На перемогу команди Ігоря Йовічевича приймаються ставки з коефіцієнтом 2.13. Нічия – 3.80. Виграш столичної команди оцінюється у 3,65.

Нагадаємо, в першому колі донеччани здолали Динамо з рахунком 3:1.

Тож на що ставити?

Хоч Динамо і переживає найгірший період за останні десятиліття, але в матчі з Шахтарем вони зобов'язані викластись на всі сто, тим паче, що поєдинок пройде на рідному стадіоні. Вважаємо, що Шахтарю буде непросто з розлюченим суперником, тож спробуємо поставити на результативну нічию (3.35).

Матч Динамо — Шахтар відбудеться у суботу, 22 квітня, початок — о 17:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.