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Підбиваємо підсумки першого півріччя Кріштіану в саудівському клубі.

Роналду пережив важкий кінець 2022 року, дуже погано розлучившись з Манчестер Юнайтед, а потім вилетів із чвертьфіналу чемпіонату світу. При цьому Кріштіану не відігравав ключову роль у своїй збірній Португалії — на авансцену вийшли інші герої.

Але він розпочав 2023 рік в оточенні мільйонів фанатів, коли приземлився в Ер-Ріяді, щоб приєднатися до саудівського Ан-Наср. Він залишив позаду Прем’єр-лігу та Лігу чемпіонів, де бив рекорд за рекордом протягом майже двох десятиліть. Але, переїхавши на Близький Схід, КР7 приєднався до клубу та ліги, у яких до нього ставилися б добре.

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З моменту прибуття Рівелліно, який виграв чемпіонат світу з Бразилією, в Аль-Хіляль у 1978 році столиця Саудівської Аравії не бачила такого шуму. Рекламні щити "Hala Ronaldo" заполонили дороги, по яким він їхав до домашнього стадіону. Там зібралося 23 тисячі вболівальників, щоб побачити п’ятиразового володаря "Золотого м’яча". Майже миттєво Ан-Наср став відомий на всю планету.

Офіційне відео клубу з презентацією Роналду переглянули мільйони людей у всьому світі, а кількість підписників на обліковий запис Ан-Насра в Instagram різко зросла з 800 000 до понад 14 мільйонів за три місяці. Раніше найбільш популярною командою ліги був Аль-Хіляль з 3,9 мільйона підписників на платформі.

Роналду вплинув не лише на соціальні мережі. Середня відвідуваність домашніх матчів Ан-Насра зросла з 16 700 у першій половині сезону до майже 21 900. При цьому ціни на квитки виросли втроє — з 50 сінгапурських ріалів (10,75 фунта стерлінгів) до 138 ріалів. Кожна поїздка нової команди Роналду приваблює приблизно втричі більше вболівальників, а середня відвідуваність виїзних ігор Ан-Насра зросла з 8160 до його прибуття до 23240. По всьому регіону, від Дубая на узбережжі Перської затоки до Касабланки на березі Атлантичного океану, футболка Ан-Насра під номером 7 стала основною позицією кожного магазину спортивного одягу.





За межами поля Ан-Наср знав, що виграв "золото", але на полі все було інакше. Фанати в соціальних мережах і багато експертів передбачали, що Роналду домінуватиме в Саудівській професійній лізі. Зрештою, лише декілька тижнів тому він виступав за один із найбільших клубів світу, хоч там все й не складалось гладко.

Роналду знадобилося 180 хвилин, щоб відкрити лік голам у Саудівській Аравії. Португалець реалізував пенальті на останній хвилині у своєму другому матчі за клуб. Уболівальники були в захваті від того, що наступного тижня він забив чотири м'ячі у виїзному матчі проти Аль-Вехди. І до того часу, як минуло три місяці після його прибуття, він забив 11 голів у 10 матчах.

Коли Роналду дебютував за Ан-Наср, яким керував колишній тренер Роми та Ліона Руді Гарсія, клуб очолював турнірну таблицю, маючи три очки відриву від переслідувачів. Але три нічиї та поразка в наступних 10 іграх відкинули їх на другу позицію. Тепер на першому місці Аль-Іттіхад Нуну Ешпіріту Санту. Ан-Наср замінив Вінсента Абубакара з Камеруну на одного з найкращих гравців усіх часів, але втратив лідерські позиції. Почали спливати проблеми.

Неодноразово Роналду був помітно розлючений, коли гостьові вболівальники скандували "Мессі, Мессі!", коли він виводив свою нову команду на поле як капітан або йшов у тунель після матчу.

Cristiano Ronaldo was FUMING after Al Nassr's loss 😳 pic.twitter.com/p6DeDrDIxN — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2023

Можна сказати з поведінки Роналду, що він не очікував такого ворожого прийому в Саудівській Аравії. Його розчарування посилювалося в усвідомленні фанатів, які вважали Роналду лише другим за важливістю гравцем у клубі.

Колись трансферна ціль Ліверпуля та Тоттенгема бразильський форвард Андерсон Таліска покинув Бенфіку заради виступів у Туреччині та Китаї, перш ніж приєднатися до Ан-Насра у 2021 році. Вирішивши приєднатися до них, відкидаючи успіхи їхнього більш успішного сусіда Аль-Хіляля, Таліска миттєво став героєм. Він є найкращим бомбардиром клубу цього сезону з 16 голами.





Потім відбулася зміна тренерського штабу. Навіть коли клуб перемагав, вболівальники Ан-Насра скаржилися на прагматичний футбол Гарсії. Тепер вони не так часто вигравали, і напруга поширилася на гравців. Колишній півзахисник збірної Бразилії та мюнхенської Баварії Луїс Густаво був помічений під час сварки зі своїм тренером після нічиєї 2:2 проти Аль-Фатеха. Почали з'являтися повідомлення про те, що Роналду також був незадоволений головним тренером.

Минулого тижня голова клубу Мусаллі Аль-Муаммар звільнив Гарсію. Хорват Дінко Єлічич, тренер команди U-19, призначений виконуючим обов'язки тренера. Повідомляється, що колишній коуч Вулвергемптона і земляк Роналду Бруно Лаже стане ціллю керівництва клубу на літо — вибір, який, ймовірно, буде схвалений новим капітаном клубу.

Оскільки попереду сім матчів чемпіонату, а наступного тижня півфінал Кубка Короля проти Аль-Вехді, це може бути одним із найуспішніших сезонів Ан-Насра за останній час. Вони посідають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Іттіхада на три очки, а володар титулу Аль-Хіляль знаходиться на четвертому місці.

Попри неймовірну популярність, яку Роналду приніс Ан-Насру, справжній успіх може залежати лише від чемпіонського звання. Чи зможе португалець привести команду до "золота"?

Дізнаємось вже зовсім скоро!

За матеріалами The Athletic