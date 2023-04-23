До вашої уваги трансляція матчу 22 туру УПЛ.
Рух - Дніпро-1, СК Дніпро-1
23 квітня 2023, 15:53
У понеділок, 24 квітня, відбудеться матч 22 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме львівський Рух.
Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Олександр Дердо, а допомагатимуть йому Олександр Павлінов та Віталій Сухін.
Онлайн-трансляція:
Після 20 ігор Дніпро-1 набрав 45 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Зорі на один бал та від Шахтаря на вісім. Однак у дніпрян на дві гри зіграно менше. Рух має 19 очок та лише 14 місце в зоні вильоту.