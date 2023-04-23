Україна

До вашої уваги трансляція матчу 22 туру УПЛ.

У понеділок, 24 квітня, відбудеться матч 22 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме львівський Рух.

Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Дердо, а допомагатимуть йому Олександр Павлінов та Віталій Сухін.

Онлайн-трансляція:

Після 20 ігор Дніпро-1 набрав 45 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Зорі на один бал та від Шахтаря на вісім. Однак у дніпрян на дві гри зіграно менше. Рух має 19 очок та лише 14 місце в зоні вильоту.