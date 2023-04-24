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Футболіст Чорноморця отримав відзнаку за свої виступи в минулому турі.

Нападник Чорноморця Даниїл Алефіренко визнаний найкращим гравцем 22 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У неділю Чорноморець у важкому поєдинку здолав Кривбас — 3:2. Алефіренко зробив у цьому матчі дубль. Нагадаємо, найкращим гравцем минулого туру визнано нападника Зорі Назарія Русина.

Відео голів та огляд матчу між Кривбасом та Чорноморцем дивіться на Football.ua.