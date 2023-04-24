Україна

Наставник Чорноморця заслужено переміг в номінації "Найкращий тренер туру".

Коуч одеського Чорноморця Роман Григорчук визнаний найкращим тренером 22 туру вітчизняної Прем'єр-ліги, повідомляється на офіційному сайті УПЛ. Нагадаємо, що в минулому турі цю нагороду здобув тренер Зорі Патрік ван Леувен.

У неділю Чорноморець Романа Григорчука в драматичному матчі переграв Кривбас з рахунком 3:2. До речі, підопічний Григорчука Даніїл Алефіренко визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ.

Відзначимо, що до складу експертної ради увійшли: Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Відео голів та огляд матчу між Кривбасом та Чорноморцем дивіться на Football.ua.