Україна

Перші враження футболіста після дебюту за головну команду.

У матчі проти Дніпра-1 у складі Руха дебютували в Українській Прем’єр-лізі 18-річний Андрій Столярчук і 20-річний Денис Теслюк.

Андрій Столярчук на 72-ій хвилині замінив Мар’яна Мисика та провів на футбольному полі ужгородського стадіону Авангард 25 хвилин. Футболіст висловився щодо свого дебюту.

"Перед матчем мене не попереджали, що дебютую за основну команду саме цього разу, але десь здогадувався, що можу отримати свій шанс, тому що в нашій команді багато травмованих гравців.

Спочатку, звичайно, виходив із переживаннями, а після того, як ввійшов у гру, намагався допомогти максимально команді. Загалом, дуже сподобалося, що дебютував. Прикро, що не вдалося набрати очки, завжди дуже шкода пропускати на останніх хвилинах.

Відразу відчув, що дуже велика різниця між матчами U-19 і головних команд: набагато досвідченіші гравці, більші швидкості. Буду далі наполегливо працювати, чекатиму ще один шанс від тренерського штабу, спробую довести, що можу грати в основному складі, обов’язково буду сподіватися на те, що в майбутньому матиму можливість виступати в ньому", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Раніше повідомлялось, що Сапутін, Смоляков, Келсі та Сапуга — у рейтингу гравців від CIES, які отримали найбільше досвіду в офіційних матчах.