Україна

Офіційна заява Setanta Sports щодо припинення контракту з Українською Премʼєр-Лігою.

Setanta Sports на офіційному сайті заявила про припинення угоди з Українською Премʼєр-Лігою. Відзначається, що поточний сезон компанія транслюватиме матчі УПЛ, а з наступного припиняє співпрацю з організацією.

"У складний для країни час ми продовжуємо підтримувати Україну, вболівальників і наших клієнтів, інвестуючи в розвиток спортивної індустрії.

Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Setanta Sports і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, в рамках угоди з лігою Setanta Sports не змогла повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів.

Враховуючи вищесказане, Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишається відкритою для партнерства. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості й дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України.

Ми впевненні, що можна знайти компроміс, з яким всі сторони будуть задоволені угодою. Як ми зазначили, Setanta Sports – це трансляції в 15 країнах. І ми продовжимо популяризувати клуби УПЛ та їхніх гравців далеко за межами України, якщо зможемо досягти відповідних домовленостей.

Всі зобов’язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані Setanta Sports в повному обсязі до кінця сезону", — йдеться у заяві.