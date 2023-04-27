Італія

Коуч вважає, що його команда не показала належної гри.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Райо Вальєкано (1:2) в чемпіонаті Іспанії.

"Ми зіграли погану гру, і на це немає виправдання. Я хочу думати, що це через складність ліги, а не тому, що ми прийняли все, як належне. Ла Ліга ще не закінчилася, ми ще нічого тут не виграли.

Ми йдемо розлюченими, тому що ми не провели такий матч, який потрібний для такого рівня змагань. Справа не в настрої, доказом цього є очки, які ми заробили в лізі. Перемогти тут складно, і потрібна інтенсивність, якої ми не мали, ми чесно програли, от і все.

Я хочу виграти Ла Лігу і злюся як тренер, що ми не виступили так, як на те заслуговувала гра, але виграти важко, багато команд тут програли", - сказав Хаві.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо — Барселона в іспанській Ла Лізі.