Україна

Голкіпер знову готовий грати.

Динамо в рамках поєдинку двадцять третього тура чемпіонату України зіграє проти Металіста.

Голкіпер київської команди Георгій Бущан потрапив у заявку вперше з листопада. Тоді він зіграв як раз проти Металіста.

Пропонуємо вашій увазі заявку Динамо на матч:

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Навін Малиш, Олександр Тимчик, Максим Дячук, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Кахім Перріс, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Самба Діалло, Антон Царенко, Беніто, Назар Волошин, Решат Рамадані.

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.

Після 22 турів Динамо набрало 41 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста — 19 балів та 14 рядок у зоні вильоту.

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна відеотрансляція матча. Початок заплановано на 13:00, завтра, 28 квітня.