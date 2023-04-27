Україна

До вашої уваги трансляція центрального матчу 23 туру УПЛ.

У п'ятницю, 28 квітня, відбудеться матч 23 туру української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст прийме київське Динамо.

Гра відбудеться на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у цьому матчі киянами керуватиме асистент головного тренера Мірчі Луческу Олександр Шовковський. Саме він виконуватиме обов'язки наставника "біло-синіх", поки румунському фахівцю проведуть операцію, яку було перенесено.

Онлайн-трансляція:

Після 22 турів Динамо набрало 41 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста — 19 балів та 14 рядок у зоні вильоту.