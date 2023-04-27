До вашої уваги трансляція центрального матчу 23 туру УПЛ.
Динамо Київ - Металіст, ФК Динамо Київ
27 квітня 2023, 17:30
У п'ятницю, 28 квітня, відбудеться матч 23 туру української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст прийме київське Динамо.
Гра відбудеться на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, у цьому матчі киянами керуватиме асистент головного тренера Мірчі Луческу Олександр Шовковський. Саме він виконуватиме обов'язки наставника "біло-синіх", поки румунському фахівцю проведуть операцію, яку було перенесено.
Онлайн-трансляція:
Після 22 турів Динамо набрало 41 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста — 19 балів та 14 рядок у зоні вильоту.