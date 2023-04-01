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На гру чемпіонату України Мірча Луческу взяв 22 футболісти.

Учора ввечері, 31 березня, київське Динамо поїздом вирушило до Львова на матч проти однойменного клубу в рамках української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У суботу вранці делегація "біло-синіх" у складі 22 футболістів прибула до Львова.

У заявці киян відсутні воротар Георгій Бущан, який продовжує відновлення після травми, а також півзахисник Віталій Буяльський, який відбуває дискваліфікацію.

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Захисники: Олександр Тимчик, Максим Дячук, Антон Боль, Денис Попов, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко, Навін Малиш.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Джастін Лонвейк, Олександр Яцик, Олександр Караваєв, Беніто, Денис Гармаш, Антон Царенко, Назар Волошин.

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.

Нагадаємо, матч Львів – Динамо відбудеться завтра, 2 квітня, о 13:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.