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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.

Ковалівьский Колос та донецький Шахтар матчем у Ковалівці продовжуватимуть програму двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від луганської Зорі (0:1), залучив до стартового складу Кравченка на правий фланг захисту, тоді як Болбат вийде ліворуч в атаці.

Ігор Йовічевіч, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Михайліченка на лівому фланзі захисту, а Швед розташується праворуч у півзахисті.

Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Болбат — Лисенко.

Запасні: Маханьков, Новак, Золотов, Зозуля, Ємець, Криворучко, Велетень, Гусол, Ісаєнко, Попов.



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Зубков, Сікан, Келсі, Топалов, Конопля, Очеретько, Назарина, Ракіцький, Борячук.



Гра Колос — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.