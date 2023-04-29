Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 15:00.

У поєдинку 23 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі поділив очки з полтавською Ворсклою (1:1).

Гості відкрили рахунок у другому таймі, коли на 57 хвилині результативним ударом відзначився Степанюк. Проте наприкінці матчу львів'яни змогли відігратися зусиллями Климчука.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Ворскла в УПЛ:

Рух — Ворскла 1:1

Голи: Климчук, 90+2 — Степанюк, 57

Рух: Паньків — Роман (Лях, 46), Дідик, Холод, Лях (Столярчук, 71) — Довгий (Притула, 62), Таллес, Едсон (Підгурський, 66), Руніч (Альваренга, 62) — Климчук.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Яворський, Кравець, Бацула — Челядін (Кулаковський, 86), Павлюк, Олійник (Нестеренко, 89) — Сефері, Кане (Рамірес, 90+2), Степанюк.

Попередження: Сефері, Едсон, Яворський, Челядін.