Замінить румунського фахівця в київському Динамо Олександр Шовковський.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО КИЇВ
27 квітня 2023, 15:50
Головному тренеру київського Динамо Мірчі Луческу мали провести операцію щодо коксартрозу, але її перенесли. Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
За інформацією джерела, операцію для 77-річного румунського фахівця перенесено на 1 травня.
Зазначається, що лікарі вирішили перестрахуватися та провести нове кардіологічне обстеження перед операцією. Це через те, що Мірча мав два передінфакрктні стани в 1992 і 2009 роках.
За результатами обстеження, яке було задовільним, лікарі вирішили замінити коронарний стент. Процедура пройшла успішно. Після цього Луческу потрібно кілька днів відпочинку, після чого 1 травня йому проведуть операцію.
Раніше повідомлялося, що обов'язки Луческу під час його відсутності в Динамо виконуватиме Олександр Шовковський.