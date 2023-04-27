Україна

Замінить румунського фахівця в київському Динамо Олександр Шовковський.

Головному тренеру київського Динамо Мірчі Луческу мали провести операцію щодо коксартрозу, але її перенесли. Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

За інформацією джерела, операцію для 77-річного румунського фахівця перенесено на 1 травня.

Зазначається, що лікарі вирішили перестрахуватися та провести нове кардіологічне обстеження перед операцією. Це через те, що Мірча мав два передінфакрктні стани в 1992 і 2009 роках.

За результатами обстеження, яке було задовільним, лікарі вирішили замінити коронарний стент. Процедура пройшла успішно. Після цього Луческу потрібно кілька днів відпочинку, після чого 1 травня йому проведуть операцію.

Раніше повідомлялося, що обов'язки Луческу під час його відсутності в Динамо виконуватиме Олександр Шовковський.