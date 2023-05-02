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Хавбек "гірників" розповів про свою травму.

Півзахисник донецького Шахтаря Іван Петряк прокоментував відновлення після травми.

"Зараз, чесно кажучи, така нудна робота. Потроху починаю вливатися. Тільки вчора зняв спеціальне взуття, з яким потрібно було працювати перші три тижні після операції. Можна сказати, що заново вчуся ходити. Нудна робота, але необхідна. Прокачую гомілкостоп, закачую м’язи, працюю над пресом, руками.

Коли дізнався, що мені потрібна операція, трохи впав у депресію, але два-три дні й відійшов. Зрозумів, що нічого не можу змінити, а плакати та закритися в собі — це не вихід. Тому працюю з гарним настроєм. Період реабілітації — приблизно три місяці, але, знаючи себе і наших лікарів, думаю, відновлюся за півтора.

Травмувався на тренуванні. Йшов дощ і було слизько. Я біг за м’ячем, швидко зупинився, ноги поїхали і я своєю ж вагою впав на ногу. Почув хрускіт три рази. Матвієнко, який був поруч, теж почув. Микола трішки злякався, бо подумав, що це коліно. Якби Коля зіграв жорсткіше, виніс мене у підкаті за поле разом з ногами, то, можливо, травми й не було б.

Я міцний до болю. Хруснуло та й хруснуло. Думав, підзаморозили, то можу продовжити грати. Але коли повернувся на поле, то зрозумів, що не керую гомілкостопом. Лікарі мені одразу сказали — фініта. Думав, що витерплю. Але зробили МРТ, виявилося, що я порвав все, що можна", - сказав Петряк в інтерв'ю YouTube-каналу "гірників".

Цього сезону Петряк провів 28 поєдинків, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.