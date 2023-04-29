Україна

Голкіпер команди U-19 Володимир Сегеда вирішив захищати Україну зі зброєю в руках.

Голкіпер Шахтаря U-19 Володимир Сегеда прийняв рішення призупинити футбольну кар'єру, щоб допомогти країні на війні, повідомляє пресслужба "гірників"

Вісімнадцятирічний футболіст народився в Луганську, але у 2014 був вимушений покинути рідне місто. Транзитом через сумську Барсу та УФК Дніпро він потрапив у Шахтар.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хлопця було евакуйовано до Хорватії разом із партнерами по академії, але він прийняв рішення повернутись.

"Я довго думав і прийняв для себе рішення повернутися в Україну. Просто не можу просто так сидіти, коли у моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол – мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після Перемоги хотів би повернутися у футбол", – каже Володимир.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній гравець Шахтаря зник під Бахмутом.