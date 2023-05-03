Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 3 травня 2023 року, 14:00.
Львів - Олександрія, УПЛ
03 травня 2023, 17:55
У 24-му турі УПЛ Львів на стадіоні СКІФ приймав Олександрію. Гості зуміли перемогти аутсайдера ліги завдяки голу Кирила Сігеєва на 12-ій хвилині.
Таким чином, команда Руслана Ротаня перервала серію матчів без єдиної перемоги. Львів'яни залишаються на 16 місці.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Львів — Олександрія в УПЛ:
Львів — Олександрія 0:1
Гол: Сігеєв, 12
Львів: Рибка — Сімінін, Фернандес, Никитюк — Кузик, Алібеков (Вовкун, 70), Мільченко, Мишенко — Богунов (Бугай, 70), Бєляєв (Саксовський, 70) — Свржняк
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Савченко, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Ковалець, Третяков — Кожушко (Скорко, 55)
Попередження: Кузик, Мишенко — Сігеєв, Михайленко, Кожушко
Видалення: Мишенко — Мустафаєв