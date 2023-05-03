Україна

Форвард киян набрав 62 відсотки голосів.

Нападника київського Динамо Владислава Ваната визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого місяця кияни провели п'ять матчів в УПЛ, у яких здобули три перемоги та двічі зіграли внічию.

У голосуванні, в якому взяли участь 3,5 тисячі осіб, було виставлено п'ятьох футболістів.

Ванат набрав 62% голосів, випередивши Андрієвського (12%), Беніто (11), Царенка (8) та Сидорчука (7).

У минулих п'яти матчах Ванат забив чотири м'ячі. Всього на його рахунку 10 забитих м'ячів та два асисти у 32 іграх.