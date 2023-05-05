Україна

Наставник команди з Петрового поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Інгульця Сергій Ковалець прокоментував нічийний результат у матчі 24 туру УПЛ проти Кривбасу (0:0).

"Гравці обидвох команд старались, хотіли перемогти. Ми влучили у поперечину, потім Смоляков пробивав – і знову воротар добре зіграв.

Якщо не брати вилучення, результат по грі. В більшості у Кривбасу була перевага у контролі мʼяча. Результат 0:0. Маємо що маємо. Рухаємось далі.

Хочу подякувати Збройним Силам України. Те, що зараз робиться зі сторони росії, це великий терор. Але ми – велика сильна нація. Правда на нашій стороні, усі це знають. Ми безсумнівно переможемо.

Відсутність Козака та Сітала? Це основні гравці. Сподіваємось, що у найближчих матчах вони повернуться на поле.

Попереду – три виїзні матчі. Треба постаратись взяти як мінімум сім очок. Будемо грати проти хороших суперників", - наводить слова Ковальця прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Кривбас.