Наставник команди з Петрового поділився своїми думками після гри з Кривбасом.
Сергій Ковалець, ФК Кривбас
05 травня 2023, 12:35
Головний тренер Інгульця Сергій Ковалець прокоментував нічийний результат у матчі 24 туру УПЛ проти Кривбасу (0:0).
"Гравці обидвох команд старались, хотіли перемогти. Ми влучили у поперечину, потім Смоляков пробивав – і знову воротар добре зіграв.
Якщо не брати вилучення, результат по грі. В більшості у Кривбасу була перевага у контролі мʼяча. Результат 0:0. Маємо що маємо. Рухаємось далі.
Хочу подякувати Збройним Силам України. Те, що зараз робиться зі сторони росії, це великий терор. Але ми – велика сильна нація. Правда на нашій стороні, усі це знають. Ми безсумнівно переможемо.
Відсутність Козака та Сітала? Це основні гравці. Сподіваємось, що у найближчих матчах вони повернуться на поле.
Попереду – три виїзні матчі. Треба постаратись взяти як мінімум сім очок. Будемо грати проти хороших суперників", - наводить слова Ковальця прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Кривбас.