Україна

Андрій Павелко озвучив умови щодо проведення національного кубка.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про те, що Кубок України має повернутися до календаря наступного сезону.

"Повернення Кубка України — головне завдання для розробників календаря на наступний сезон. Для того, щоб команди УПЛ та ПФЛ вже приймали рішення щодо наступного чемпіонату та матчів з умовою обов’язкового проведення Кубка України.

Самі клуби дуже просили, щоб Кубок цього року був необов’язковим. Ми розуміємо їхні потреби та ризику, були на їхньому боці", - сказав Павелко в інтерв'ю телеканалу ДІМ.

Нагадаємо, останній розіграш Кубка України був у 2021 році. Матчі турніру у сезоні-2021/22 так і не були дограні через повномасштабне вторгнення росії в Україну.