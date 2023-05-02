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Олега Блохіна нагороджено за історичний внесок у розвиток українського футболу.

З нагоди Всеукраїнського дня футболу та за історичний внесок у розвиток українського футболу володар Золотого м'яча 1975 року та колишній головний тренер збірної України Олег Блохін був удостоєний ордена "Легенда українського футболу", врученого президентом УАФ Андрієм Павелком. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Блохін продовжує ділитися своїм досвідом та знаннями, аби покращити рівень українського футболу. В даний час він працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.

"Вдячний Українській асоціації футболу й особисто Андрію Павелку за визнання та високу оцінку моєї роботи! Футбол спирається на зв’язок поколінь та їхні досягнення, які є стимулом для молоді і зовсім маленьких шанувальників гри. Пишаюся тим, що представляю саме українську футбольну школу, тим, що мав можливість прославляти український футбол на найвищому міжнародному рівні. Також вдячний УАФ та її керівництву за можливість продовжувати свою роботу заради розвитку нашого футболу. Це є особливо цінним для мене в такий надзвичайно складний для нашої країни час випробувань", сказав Блохін.

Тренер Олег Блохін. Переосмислення

"Щиро вітаю Олега Блохіна із цією заслуженою відзнакою! Ми вдячні легенді українського футболу, Олегу Володимировичу Блохіну, за його історичний внесок у літопис досягнень улюбленої гри. Він є одним із трьох українських володарів найвищої індивідуальної нагороди у футболі й першим представником України, який отримав її, навічно вписавши тим самим своє ім’я в історію світового футболу. На його яскравій манері гри, на голах і емоціях, що дарував футбол Блохіна, виросло багато поколінь українських гравців. А його успіх на чолі збірної у фінальній частині ЧС-2006 залишається потужною мотивацією для багатьох тренерів. Пишаємося легендою українського футболу!" — додав Павелко.

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