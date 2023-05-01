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Президент УАФ пообіцяв, що одна з мрій українців скоро здійсниться.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, чим живе сьогодні Збірна України та хто стане новим тренером.

Президент УАФ пообіцяв, що одна з мрій українців скоро здійсниться – ми збудуємо базу для всіх національних збірних: "Я впевнений, що після війни, ми обов’язково збудуємо базу для національних збірних, і вона буде такою Меккою для всіх юнаків, майбутніх поколінь, які будуть приїжджати й тренуватись для перемог наших збірних".

Ім’я нового тренера збірної з футболу Андрій Павелко не готовий називати зараз, проте він запевнив, що новий головний тренер обов’язково буде на матчі з Німеччиною та у відбірковому циклі з нашими суперниками в червні. "З ним є домовленість. У домовлений час ми про це підписання можемо сказати, і всі вболівальники, я впевнений, будуть задоволені, тому що ми обираємо тренера не на деякі матчі, а на стратегію, стратегію розвитку. І на цій презентації ми зможемо розповісти стратегічну мету з новим головним тренером", — розповів президент УАФ.

Щодо ймовірності приходу Сергія Реброва до національної збірної, на що Андрій Павелко порадив "не забігати наперед": "У наших вболівальників буде час поміркувати, які це можуть бути варіанти. Давайте ще потримаємо інтригу до майбутньої пресконференції".

Перший матч з новим тренером збірна з футболу зіграє з командою Німеччині у червні. "Ми їм дуже вдячні, що вони свій ювілейний матч, 1000-й матч, проведуть саме з Україною. І прийнято рішення, що всі кошти, які будуть зібрані з цього матчу, будуть перераховані на потреби Україні в цій війні. Я впевнений, що в Бремені, 13 червня, ми зберемо яскравих вболівальників, і з України, і з Німеччини, і з усієї Європи на цей матч", — сподівається Андрій Павелко.

Також Андрій Павелко зізнався, що Україна має дуже потужну можливість поборотися, і перемогти у відборі того, хто буде приймати ЧС-2030. "Іспанія і Португалія роблять кроки, і в них Уряди працюють з асоціацією. 7 місяців, я вважаю, ми чекаємо на наступний крок, і між нашими Урядами, між нашими Асоціаціями є дуже тепла, дружня атмосфера, і я впевнений, що найближчим часом ми і в Україні проведемо такі зустрічі робочі, і також між нашими країнами, тому що ця мрія – це мрія не для одного якось Міністра, чи Павелка, чи чиновника, чи функціонера, чи президента клубу. Це мрія багатьох поколінь. Весь світ вірить в нашу перемогу, і що саме після перемоги, ми будемо приймати таке свято, найпопулярніше, грандіозне свято у світі – це чемпіонат світу", — сказав Андрій Павелко в інтерв'ю для програми "Коло спорту" на каналі "Дім".

Раніше повідомлялося, що УАФ має домовленість із Сергієм Ребровим. Водночас журналіст із ОАЕ стверджує, що український фахівець продовжить контракт із Аль-Айном.