Україна

Ще один скандал в українському футболі — дніпряни розгромили харків'ян.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував незарахований чистий гол у матчі між Шахтарем та Минаєм, а також розповів про незвичайну поведінку ставок на гру між Дніпром-1 та Металістом.

"Сьогоднішні матчі 24 туру УПЛ за участю лідерів національного чемпіонату викликали чималий резонанс і серед фахівців, і серед вболівальників.

В матчі Шахтар — Минай не було зараховано гол, який може вирішити долю чемпіонату. І цей епізод особливо підкреслює важливість використання системи ВАР у кожному матчі чемпіонату.

У свою чергу поєдинок Дніпро-1 — Металіст привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок. Вдячний Комітету за швидку реакцію і оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі!

Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них. Fair Play — тільки так мають проходити всі матчі в Україні! І тільки за таким принципом мають визначатися переможці у кожному нашому турнірі!", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше спортивний директор Шахатря Дарійо Срна поділився своїми думками щодо подій матчу з Минаєм (1:0).