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Крім них, на нагороду номіновані Роман Григорчук та Патрік ван Леувен.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого тренера місяця за підсумками квітня.

На нагороду претендують четверо фахівців:

- Олександр Кучер (Дніпро-1) – чотири перемоги та одна поразка;

- Роман Григорчук (Чорноморець) – одна перемога, дві нічиї та дві поразки;

- Патрік ван Леувен (Зоря) – чотири перемоги та одна поразка;

- Ігор Йовічевіч (Шахтар) – п'ять перемог та дві нічиї.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УПЛ. Голосування триватиме до 13.00, 12 травня.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця в УПЛ за підсумками квітня.