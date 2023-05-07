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Керманич Олександрії — про нічийний результат з Шахтарем у матчі УПЛ.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар удруге за сезон втратив очки в матчі проти Олександрії.

Головний тренер олександрійців Руслан Ротань поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Маємо результат. Мабуть, усі вже звикли і насміхаються з наших нічиїх. Але нічиї з командами європейського класу дають хлопцям наснагу і показують, на що слід рівнятися. Якщо ми хочемо грати в гарний футбол і бути серед лідерів українського чемпіонату, треба грати з таким бажанням, віддачею і структурою. Особливо це стосується першого тайму, коли ми грали у футбол, і можу сказати, що на Олександрію приємно було дивитись. У нас усе попереду.

У другому таймі, на жаль, трошки відійшли і діяли від оборони, але я розумію, що є низка травм і хлопцям важко нести цей тягар через три дні на четвертий. Зараз ми повинні дивитися на наступний матч, бо вже за чотири дні на нас очікує зустріч в Ужгороді з Дніпром-1. Задача номер один – відновитися і показати красиву гру, результат, самовіддачу – таку, якою вона була сьогодні. Хлопцям тільки компліменти", — цитує слова Ротаня офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Олександрія — Шахтар ви можете на Football.ua.