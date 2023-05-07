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Керманич Шахтаря висловився про нічийний результат з Олександрією у матчі УПЛ.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар удруге за сезон втратив очки в матчі проти Олександрії.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Це смак невдоволення від результату, але це лише від результату. Претензій по грі, комбінаториці, ідеї, інтенсивності й тиску немає. Знову підвела реалізація. Не знаю, скільки було кутових, в останніх трьох іграх мали майже 40 кутових. Навіть моменти маємо, але щось не йде. Думаю, це пов’язано з психологічним тиском, адже зараз ціна кожного удару зростає, на відміну від того, коли ти тільки починав цей проєкт. З таким тиском, як іде від нас, раніше було 3:0, 4:0, а зараз напруга зростає. Ти думаєш, що немає часу, і починаєш спішити з останнім ударом, останнім пасом.

Тут треба просто заспокоїтися, бо граємо ми дуже добре, тиснемо на суперника та виснажуємо його, але наразі реалізація не є оптимальною. Ми не перетворюємо комбінаторику, розіграші на рахунок. Втратили два очки на відміну від Дніпра-1, який скористався сьогоднішнім днем і здобув перемогу. Вони досконало виконують свою роботу в усіх напрямках і сегментах. Бачимо це за їхньою грою та деякими епізодами, тож треба битися не лише з опонентами, самим із собою, а ще й з деякими епізодами, яких ти не можеш контролювати.

Однаково нас очікують п’ять фіналів, думаю, з такою грою є великий шанс, щоб довести свою мрію до кінця. Треба заспокоїти команду, не робити трагедії після такого результату, бо прикрий лише результат, а не сама гра. Трошки підвела реалізація, сподіваюсь, у наступних іграх вона покращиться і ми зможемо досягти своєї мрії", — цитує слова Ігора Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Олександрія — Шахтар ви можете на Football.ua.